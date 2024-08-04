Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1969 года (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 167,168,134
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1969 года. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5454 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 90 EUR. Торги состоялись 29 марта 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- HIRSCH (1)
- Russiancoin (1)
Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск