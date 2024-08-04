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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1969 года (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1969 года - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 пфеннигов 1969 года - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 167,168,134

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1969 года. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5454 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 90 EUR. Торги состоялись 29 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 20 пфеннигов 1969 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 20 пфеннигов 1969 на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
10 ₽
Цена в валюте аукциона 10 RUB
Германия 20 пфеннигов 1969 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1969 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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