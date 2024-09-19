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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1973 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1973 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 20 пфеннигов 1973 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,524,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1973 года со знаком A. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 20 пфеннигов 1973 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1973 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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