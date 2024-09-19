Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1973 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,524,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1973 года со знаком A. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
Где продать?
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