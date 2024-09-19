20 пфеннигов 1973 года A (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1973 года со знаком A. Это латунная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1940 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 500 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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