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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1854 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1854 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1854 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Геллер
  • Год 1854
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1854 года. Это медная монета периода Максимилиана II отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 815 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 12 января 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (3)
Бавария Геллер 1854 на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Бавария Геллер 1854 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Геллер 1854 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB

Где продать?

Для продажи Геллер 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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