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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 3 крейцера Карла Фридриха - Баден

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3 крейцера 1803-1806

Год Знак Описание Продажи Продажи
1803 0 41805 0 11806 0 25
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3 крейцера 1808-1811

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 61809 0 61810 0 01811 0 21
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