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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1806 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1806 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1806 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,313)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4454 гр

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1806
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1806 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (8)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (4)
  • Möller (2)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1806 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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