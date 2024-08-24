Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1806 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,313)
- Вес 1,423 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4454 гр
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1806
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1806 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1112 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 500 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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