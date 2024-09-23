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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1803 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1803 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,313)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4454 гр

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1803
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1803 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 825 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Баден 3 крейцера 1803 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден 3 крейцера 1803 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Баден 3 крейцера 1803 на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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