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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1805 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,313)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4454 гр

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1805 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4983 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Баден 3 крейцера 1805 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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