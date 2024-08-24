Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1805 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,313)
- Вес 1,423 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4454 гр
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1805 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4983 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 50 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
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