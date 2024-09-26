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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1805 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1805
Средняя цена 140 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 крейцера 1805
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1805
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1805
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
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