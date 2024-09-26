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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1805 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1805 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/2 крейцера 1805 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,92 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1805 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Баден 1/2 крейцера 1805 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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