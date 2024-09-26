Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1805 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,92 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1805 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (3)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск