Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1805 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,48 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 крейцер
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1805 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 27 EUR. Торги состоялись 3 июля 2013.
Сохранность
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- cgb.fr (1)
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