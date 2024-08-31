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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1805 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 крейцер 1805 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 крейцер 1805 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,48 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1805 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3189 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 27 EUR. Торги состоялись 3 июля 2013.

Сохранность
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  • cgb.fr (1)
Баден 1 крейцер 1805 на аукционе cgb.fr - April 26, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1805 на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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