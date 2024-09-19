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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1 крейцер Карла Фридриха - Баден

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1 крейцер 1803-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1803 0 81805 0 2
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1 крейцер 1807-1808

Год Знак Описание Продажи Продажи
1807 0 261808 0 35
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1 крейцер 1809-1811

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 0 11810 0 31811 0 37
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