Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1803 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,48 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 крейцер
- Год 1803
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1803 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1843 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 200 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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