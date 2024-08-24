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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1803 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 крейцер 1803 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,48 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1803
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1803 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1843 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 200 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • CoinsNB (1)
  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Баден 1 крейцер 1803 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1803 на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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