Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1810 года (Баден, Карл Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,94 гр
- Диаметр 24,9 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 крейцер
- Год 1810
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1810 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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