Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1810 года (Баден, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 крейцер 1810 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 крейцер 1810 года - цена монеты - Баден, Карл Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,94 гр
  • Диаметр 24,9 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1810
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1810 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3784 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • Tauler & Fau (1)
Баден 1 крейцер 1810 на аукционе Tauler & Fau - October 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1810 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Баден 1 крейцер 1810 на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Карла Фридриха Монеты Бадена 1810 года Все баденские монеты баденские медные монеты баденские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск