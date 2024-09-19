Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1810 года (Баден, Карл Фридрих)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,423 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,444 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Карл Фридрих
- Номинал 3 крейцера
- Год 1810
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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