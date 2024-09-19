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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1810 года (Баден, Карл Фридрих)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,423 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,444 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1810
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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