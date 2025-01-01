flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1914 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1914 S
Средняя цена640 $
Продажи
263
Аверс
Реверс
Соверен 1914 M
Средняя цена550 $
Продажи
193
Аверс
Реверс
Соверен 1914 P
Средняя цена480 $
Продажи
379
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1914 S
Средняя цена320 $
Продажи
053
Категория
Год
Поиск