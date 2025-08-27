flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1914 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,774,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:640 USD
График аукционных продаж Соверен 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (61)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1914 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьXF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 10 апреля 2025
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата10 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Roxbury’s - 22 марта 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата22 марта 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 6 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе WAG - 12 марта 2023
ПродавецWAG
Дата12 марта 2023
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе CHS Basel Numismatics - 11 декабря 2022
ПродавецCHS Basel Numismatics
Дата11 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 16 августа 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 августа 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1914 S на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1914 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1914 года с буквами S составляет 640 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1914 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1914 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1914 года со знаком S?

Для продажи соверен 1914 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
