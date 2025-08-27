flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1914 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1914 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1914 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,012,029

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1914 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (92)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1914 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2224 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Schulman - 1 июля 2025
ПродавецSchulman
Дата1 июля 2025
СохранностьXF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 525 GBP
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Spink - 10 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата10 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Stack's - 13 сентября 2023
ПродавецStack's
Дата13 сентября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Numisbalt - 14 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата14 мая 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1914 M на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS61 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1914 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1914 года с буквами M составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1914 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1914 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1914 года со знаком M?

Для продажи соверен 1914 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
