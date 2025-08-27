flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1914 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC322,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:320 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1914 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1914 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 600 GBP. Торги состоялись 20 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьXF
Цена
575 NZD
Цена в валюте аукциона 575 NZD
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2025
СохранностьXF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия 1/2 соверена 1914 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1914 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1914 года с буквами S составляет 320 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1914 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1914 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1914 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1914 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
