АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1914 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1914 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1914 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,815,996

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1914
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:480 USD
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1914 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33414 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Австралия Соверен 1914 P на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьXF
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 480 GBP
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Stack's - 17 октября 2024
ПродавецStack's
Дата17 октября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Heritage - 14 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата14 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Heritage - 14 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата14 марта 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Goldberg - 21 июня 2023
ПродавецGoldberg
Дата21 июня 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе HIRSCH - 16 февраля 2023
ПродавецHIRSCH
Дата16 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Stack's - 18 января 2023
ПродавецStack's
Дата18 января 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Австралия Соверен 1914 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1914 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1914 года с буквами P составляет 480 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1914 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1914 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1914 года со знаком P?

Для продажи соверен 1914 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

