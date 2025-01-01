flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1911 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1911 S
Средняя цена620 $
Продажи
0218
Аверс
Реверс
Соверен 1911 M
Средняя цена570 $
Продажи
065
Аверс
Реверс
Соверен 1911 P
Средняя цена550 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1911 S
Средняя цена330 $
Продажи
126
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1911 P
Средняя цена460 $
Продажи
120
