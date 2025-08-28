flag
1/2 соверена 1911 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC130,373

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1911
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:460 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 31 января 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 19 марта 2020
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2020
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 26 июля 2018
ПродавецHeritage
Дата26 июля 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 ноября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Auctiones - 15 ноября 2015
ПродавецAuctiones
Дата15 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 21 января 2014
ПродавецHeritage
Дата21 января 2014
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 2 августа 2011
ПродавецHeritage
Дата2 августа 2011
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Heritage - 14 декабря 2010
ПродавецHeritage
Дата14 декабря 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1911 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами P составляет 460 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1911 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1911 года со знаком P?

Для продажи 1/2 соверена 1911 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

