1/2 соверена 1911 года P (Австралия, Георг V)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19,3 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC130,373
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодГеорг V
- Номинал1/2 соверена
- Год1911
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворПерт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1911 года P?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами P составляет 460 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1911 года с буквами P?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1911 года со знаком P?
Для продажи 1/2 соверена 1911 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.