flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1911 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1911 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1911 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,851,451

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1911
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:570 USD
График аукционных продаж Соверен 1911 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (65)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1911 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Heritage - 5 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 сентября 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Bruun Rasmussen - 12 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 18 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Roma Numismatics - 24 августа 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата24 августа 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 4 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 4 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Bruun Rasmussen - 2 апреля 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата2 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 25 октября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 октября 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Sovereign Rarities - 28 июня 2022
ПродавецSovereign Rarities
Дата28 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе CoinsNB - 25 июня 2022
ПродавецCoinsNB
Дата25 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1911 M на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1911 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1911 года с буквами M составляет 570 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1911 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1911 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1911 года со знаком M?

Для продажи соверен 1911 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1911 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы