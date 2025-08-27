Соверен 1911 года M (Австралия, Георг V)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,851,451
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодГеорг V
- НоминалСоверен
- Год1911
- ПравительГеорг V (Король Великобритании)
- Монетный дворМельбурн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1911 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99107 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1911 года M?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1911 года с буквами M составляет 570 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1911 года с буквами M?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1911 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1911 года со знаком M?
Для продажи соверен 1911 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.