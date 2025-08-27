flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1911 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Bruun Rasmussen

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,373,165

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1911
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1911 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (41)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1911 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26058 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1911 P на аукционе CNG - 20 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата20 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Stack's - 21 августа 2024
ПродавецStack's
Дата21 августа 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Taisei - 10 декабря 2023
ПродавецTaisei
Дата10 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Bruun Rasmussen - 12 ноября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Gorny & Mosch - 12 октября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 октября 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Attica Auctions - 26 июня 2022
ПродавецAttica Auctions
Дата26 июня 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 24 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Spink - 6 января 2022
ПродавецSpink
Дата6 января 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Heritage - 12 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата12 июля 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Heritage - 2 июля 2020
ПродавецHeritage
Дата2 июля 2020
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Cayón - 23 июня 2020
ПродавецCayón
Дата23 июня 2020
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1911 P на аукционе Spink - 2 июня 2020
ПродавецSpink
Дата2 июня 2020
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1911 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1911 года с буквами P составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1911 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1911 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1911 года со знаком P?

Для продажи соверен 1911 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
