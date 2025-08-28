flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1911 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1911 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1911 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC252,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1911
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:330 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1911 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (25)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2100 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 336 USD
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS60 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьAU
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Heritage - 7 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата7 октября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе DNW - 10 марта 2021
ПродавецDNW
Дата10 марта 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Auctiones - 13 декабря 2020
ПродавецAuctiones
Дата13 декабря 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Coin Cabinet - 28 июня 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 июня 2020
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Heritage - 17 мая 2020
ПродавецHeritage
Дата17 мая 2020
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Numisor - 28 сентября 2017
ПродавецNumisor
Дата28 сентября 2017
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Heritage - 24 августа 2017
ПродавецHeritage
Дата24 августа 2017
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Chaponnière - 22 ноября 2016
ПродавецChaponnière
Дата22 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Chaponnière - 7 сентября 2014
ПродавецChaponnière
Дата7 сентября 2014
СохранностьAU
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Heritage - 21 января 2014
ПродавецHeritage
Дата21 января 2014
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Chaponnière - 7 декабря 2013
ПродавецChaponnière
Дата7 декабря 2013
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1911 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2013
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2013
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1911 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами S составляет 330 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1911 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1911 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1911 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1911 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

