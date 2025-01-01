flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1891 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1891 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена580 $
Продажи
192
Аверс
Реверс
Соверен 1891 M JEB Юбилейный портрет
Средняя цена570 $
Продажи
1174
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1891 S JEB Юбилейный портрет
Средняя цена520 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1891 S Юбилейный портретБез JEB
Средняя цена560 $
Продажи
019
