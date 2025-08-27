flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,596,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1891
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:580 USD
График аукционных продаж Соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (91)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 330 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 11000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 26 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата26 августа 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auction World - 28 января 2024
ПродавецAuction World
Дата28 января 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 9 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата9 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage Eur - 22 мая 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата22 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Karamitsos - 19 марта 2023
ПродавецKaramitsos
Дата19 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Где купить?
Австралия Соверен 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 580 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи соверен 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
