1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1891
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (14)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 20179 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 250 GBP
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Mowbray Collectables - 22 сентября 2023
ПродавецMowbray Collectables
Дата22 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - 9 марта 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата9 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 6 марта 2022
ПродавецLondon Coins
Дата6 марта 2022
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 5 декабря 2021
ПродавецLondon Coins
Дата5 декабря 2021
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Auctiones - 19 апреля 2015
ПродавецAuctiones
Дата19 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
ПродавецHeritage
Дата26 апреля 2010
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB составляет 520 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1891 года S JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

