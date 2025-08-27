flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9981 гр
  • Чистого золота (0,2358 oz) 7,3343 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,749,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1891
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:570 USD
График аукционных продаж Соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (173)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1900 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе GINZA - 10 августа 2025
ПродавецGINZA
Дата10 августа 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 120000 JPY
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 5 августа 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата5 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 24 июня 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата24 июня 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Hermes Auctions - 13 мая 2025
ПродавецHermes Auctions
Дата13 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Tennants Auctioneers - 7 мая 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата7 мая 2025
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Münzenonline - 22 ноября 2024
ПродавецMünzenonline
Дата22 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1891 M JEB "Юбилейный портрет" на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB составляет 570 USD. В монете содержится 7,3343 гр чистого золота, поэтому ниже 813,18 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами M JEB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком M JEB?

Для продажи соверен 1891 года M JEB "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
