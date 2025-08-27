flag
1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет". Без JEB (Австралия, Виктория)

Разновидность: Без JEB

Аверс монеты - 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет" Без JEB - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет" Без JEB - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC154,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1891
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:560 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет" Без JEB - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S. Без JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33338 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 330 GBP
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 6 августа 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата6 августа 2024
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 16 августа 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 августа 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Roxbury’s - 12 ноября 2021
ПродавецRoxbury’s
Дата12 ноября 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 6 июня 2021
ПродавецLondon Coins
Дата6 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Warin Global Investments - 13 сентября 2019
ПродавецWarin Global Investments
Дата13 сентября 2019
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 3 сентября 2017
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2017
СохранностьVG
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе London Coins - 6 сентября 2015
ПродавецLondon Coins
Дата6 сентября 2015
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 января 2015
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 октября 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 11 января 2011
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 11 января 2011
Австралия 1/2 соверена 1891 S "Юбилейный портрет" на аукционе Heritage - 11 января 2011
ПродавецHeritage
Дата11 января 2011
СохранностьXF45 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет", разновидность - без JEB?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, разновидность - без JEB, составляет 560 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, вариант - без JEB?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, вариант - без JEB, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S. Без JEB?

Для продажи 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

