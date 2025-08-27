1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет". Без JEB (Австралия, Виктория)
Разновидность: Без JEB
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес3,994 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC154,000
Описание
- СтранаАвстралия
- ПериодВиктория
- Номинал1/2 соверена
- Год1891
- ПравительВиктория (Королева Великобритании)
- Монетный дворСидней
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S. Без JEB. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33338 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет", разновидность - без JEB?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, разновидность - без JEB, составляет 560 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, вариант - без JEB?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" с буквами S, вариант - без JEB, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 соверена 1891 года "Юбилейный портрет" со знаком S. Без JEB?
Для продажи 1/2 соверена 1891 года S "Юбилейный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.