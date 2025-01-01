flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1885 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1885 M WW WW Герб
Средняя цена700 $
Продажи
293
Аверс
Реверс
Соверен 1885 S WW WW Герб
Средняя цена750 $
Продажи
2212
Аверс
Реверс
Соверен 1885 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена520 $
Продажи
0101
Аверс
Реверс
Соверен 1885 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена690 $
Продажи
0358
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1885 M Герб
Средняя цена1900 $
Продажи
016
