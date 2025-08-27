flag
Соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,486,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1885
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (101)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 50297 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4025 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьVF
Цена
807 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьVF
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе CNG - 6 ноября 2024
ПродавецCNG
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 20 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата20 сентября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 7 июля 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата7 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Karamitsos - 18 июня 2023
ПродавецKaramitsos
Дата18 июня 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1885 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 15 февраля 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата15 февраля 2023
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 520 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1885 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1885 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

