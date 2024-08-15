flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1885 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1885 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1885 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC11,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1885
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1885 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1885 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30031 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15600 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
15600 $
Цена в валюте аукциона 15600 USD
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 16 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата16 февраля 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 15 апреля 2021
ПродавецHeritage
Дата15 апреля 2021
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 17 марта 2021
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата17 марта 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Auctiones - 20 сентября 2015
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Künker - 11 октября 2013
ПродавецKünker
Дата11 октября 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 19 апреля 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата19 апреля 2012
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 11 января 2012
ПродавецHeritage
Дата11 января 2012
СохранностьVF25 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Künker - 30 сентября 2009
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2009
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1885 M "Герб" на аукционе Heritage - 15 сентября 2006
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2006
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1885 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1885 года "Герб" с буквами M составляет 1900 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1885 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1885 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1885 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1885 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

