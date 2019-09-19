flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Bolaffi S.p.A.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,957,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1885
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:690 USD
График аукционных продаж Соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (358)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1842 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2200 GBP. Торги состоялись 19 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Davissons Ltd. - 23 июля 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата23 июля 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьVF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе CoinsNB - 31 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата31 мая 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rare Coins - 18 апреля 2025
ПродавецRare Coins
Дата18 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 7 марта 2025
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата7 марта 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Numisma - Portugal - 6 марта 2025
ПродавецNumisma - Portugal
Дата6 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Numisma Leilões - 6 марта 2025
ПродавецNumisma Leilões
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 10 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата10 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 14 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата14 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 690 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1885 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1885 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1885 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
