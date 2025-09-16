flag
Соверен 1885 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1885 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1885 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,957,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1885
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:700 USD
График аукционных продаж Соверен 1885 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (91)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1885 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1108 $
Цена в валюте аукциона 825 GBP
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 11 февраля 2024
ПродавецKatz
Дата11 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 6 декабря 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата6 декабря 2023
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 29 июня 2023
ПродавецKatz
Дата29 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Numismatica Luciani - 25 апреля 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе MDC Monaco - 4 марта 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата4 марта 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 26 января 2023
ПродавецHeritage
Дата26 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Spink - 13 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе CNG - 20 октября 2022
ПродавецCNG
Дата20 октября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Где купить?
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону
Австралия Соверен 1885 M WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьMS61 NGC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1885 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1885 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1885 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1885 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1885 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1885 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
