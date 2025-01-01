flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1882 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1882 M WW WW Герб
Средняя цена740 $
Продажи
050
Аверс
Реверс
Соверен 1882 S WW WW Герб
Средняя цена680 $
Продажи
1104
Аверс
Реверс
Соверен 1882 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена590 $
Продажи
1146
Аверс
Реверс
Соверен 1882 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена550 $
Продажи
0133
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1882 S Герб
Средняя цена1200 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1882 M Герб
Средняя цена420 $
Продажи
120
