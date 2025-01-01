Каталог
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Австралия
1882
Монеты Австралии 1882 года
Золотые монеты
Соверен 1882 M WW WW Герб
Средняя цена
740 $
Продажи
0
50
Соверен 1882 S WW WW Герб
Средняя цена
680 $
Продажи
1
104
Соверен 1882 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена
590 $
Продажи
1
146
Соверен 1882 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена
550 $
Продажи
0
133
1/2 соверена 1882 S Герб
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
24
1/2 соверена 1882 M Герб
Средняя цена
420 $
Продажи
1
20
