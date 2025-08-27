flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1882 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1882 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1882 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC106,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1882
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:420 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1882 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 50240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13800 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе St James’s - 7 июля 2022
ПродавецSt James’s
Дата7 июля 2022
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Künker - 16 июля 2019
ПродавецKünker
Дата16 июля 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе V. GADOURY - 16 ноября 2018
ПродавецV. GADOURY
Дата16 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 27 ноября 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата27 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Gorny & Mosch - 13 октября 2017
ПродавецGorny & Mosch
Дата13 октября 2017
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Chaponnière - 22 ноября 2016
ПродавецChaponnière
Дата22 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Chaponnière - 26 ноября 2014
ПродавецChaponnière
Дата26 ноября 2014
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2014
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Heritage - 1 мая 2012
ПродавецHeritage
Дата1 мая 2012
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Heritage - 26 апреля 2010
ПродавецHeritage
Дата26 апреля 2010
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Heritage - 30 мая 2008
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2008
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Heritage - 8 января 2007
ПродавецHeritage
Дата8 января 2007
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1882 M "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьVG
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1882 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами M составляет 420 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1882 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1882 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
