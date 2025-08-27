Соверен 1882 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

flag
Аверс монеты - Соверен 1882 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1882 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,466,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1882
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:740 USD
График аукционных продаж Соверен 1882 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (50)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1882 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе St James’s Auctions за 2600 GBP. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
704 $
Цена в валюте аукциона 560 GBP
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1882 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1882 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 740 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1882 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1882 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1882 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1882 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
