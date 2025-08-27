flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,466,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1882
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:550 USD
График аукционных продаж Соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (133)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1882 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 3 июля 2025
ПродавецNOONANS
Дата3 июля 2025
СохранностьXF
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 25 апреля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата25 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 25 апреля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата25 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 10 мая 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата10 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1882 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1882 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 550 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1882 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1882 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1882 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1882 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
