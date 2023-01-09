flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1882 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1882 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1882 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC52,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1882
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1882 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (24)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32134 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF25 NGC
Цена
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьXF40 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 30 января 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 27 января 2022
ПродавецHeritage
Дата27 января 2022
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе St James's - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 25 марта 2021
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 25 марта 2021
ПродавецHeritage
Дата25 марта 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2019
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 13 сентября 2016
ПродавецHeritage
Дата13 сентября 2016
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 14 января 2015
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 14 января 2015
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 4 февраля 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата4 февраля 2013
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1882 S "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 1 октября 2012
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата1 октября 2012
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1882 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами S составляет 1200 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1882 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1882 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1882 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

