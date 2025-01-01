flag
Монеты Австралии 1873 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1873 S WW WW Герб
Средняя цена500 $
Продажи
0135
Аверс
Реверс
Соверен 1873 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена640 $
Продажи
267
Аверс
Реверс
Соверен 1873 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена760 $
Продажи
1115
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1873 M Герб
Средняя цена360 $
Продажи
023
