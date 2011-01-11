flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1873 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1873 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1873 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,478,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1873
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:500 USD
График аукционных продаж Соверен 1873 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1873 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 27167 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 11 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1873 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1873 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 500 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1873 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1873 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1873 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1873 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
