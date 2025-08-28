flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,478,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1873
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:640 USD
График аукционных продаж Соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (65)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 29426 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
806 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sedwick - 8 ноября 2024
ПродавецSedwick
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьXF
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Bolaffi - 10 июня 2024
ПродавецBolaffi
Дата10 июня 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tauler & Fau - 3 мая 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата3 мая 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе ibercoin - 21 марта 2024
Продавецibercoin
Дата21 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coins.ee - 10 марта 2024
ПродавецCoins.ee
Дата10 марта 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе CMA Auctions - 25 мая 2023
ПродавецCMA Auctions
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе CMA Auctions - 26 февраля 2023
ПродавецCMA Auctions
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Alexander - 28 августа 2025
ПродавецAlexander
Дата28 августа 2025
СохранностьVF35
К аукциону
Австралия Соверен 1873 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 640 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1873 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1873 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
