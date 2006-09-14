flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1873 года M "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1873 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1873 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC165,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1873
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:360 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1873 года M "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1873 года "Герб" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 51180 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3738 USD. Торги состоялись 14 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Stephen Album - 18 мая 2025
ПродавецStephen Album
Дата18 мая 2025
СохранностьXF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 475 USD
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Gorny & Mosch - 17 октября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Mowbray Collectables - 19 марта 2024
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 марта 2024
СохранностьVG
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Teutoburger - 28 февраля 2022
ПродавецTeutoburger
Дата28 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 сентября 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 ноября 2020
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage - 26 марта 2020
ПродавецHeritage
Дата26 марта 2020
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2018
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage Eur - 27 мая 2017
ПродавецHeritage Eur
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Sonntag - 1 декабря 2015
ПродавецSonntag
Дата1 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - 20 мая 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата20 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Schulman - 17 ноября 2013
ПродавецSchulman
Дата17 ноября 2013
СохранностьF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage - 3 января 2011
ПродавецHeritage
Дата3 января 2011
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage - 2 июня 2008
ПродавецHeritage
Дата2 июня 2008
СохранностьVF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1873 M "Герб" на аукционе Heritage - 1 июня 2007
ПродавецHeritage
Дата1 июня 2007
СохранностьXF40 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1873 года M "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1873 года "Герб" с буквами M составляет 360 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1873 года "Герб" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1873 года "Герб" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1873 года "Герб" со знаком M?

Для продажи 1/2 соверена 1873 года M "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
