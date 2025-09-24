flag
Соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Aurora Numismatica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC752,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1873
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:760 USD
График аукционных продаж Соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (114)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
1171 $
Цена в валюте аукциона 180000 JPY
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Oslo Myntgalleri - 24 ноября 2024
ПродавецOslo Myntgalleri
Дата24 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Rare Coins - 10 ноября 2024
ПродавецRare Coins
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 22 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата22 августа 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Katz - 28 мая 2023
ПродавецKatz
Дата28 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1873 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 24 сентября 2025
ПродавецNOONANS
Дата24 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 760 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1873 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1873 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1873 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

