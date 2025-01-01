RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
Pamiątkowe srebrne 5 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja
5 rubli 1977Olimpiada - 1980. Leningrad
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1977ЛМД205,411121,4170161977ММД205,411121,41701
5 rubli 1977Olimpiada - 1980. Tallin
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1977ЛМД251,562122,167091977ММД251,562122,167019
5 rubli 1977Olimpiada - 1980. Kijów
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1977ЛМД250,037121,137039
5 rubli 1977Olimpiada - 1980. Mińsk
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1977ЛМД250,040121,137041
5 rubli 1978Olimpiada - 1980. Pływanie
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1978ЛМД226,655118,353126
5 rubli 1978Olimpiada - 1980. Bieg
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1978ЛМД225,653118,353033
5 rubli 1978Olimpiada - 1980. Jeździectwo
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1978ЛМД220,603118,409021978ММД220,603118,409012
5 rubli 1978Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1978ЛМД220,583119,143041978ММД220,583119,143013
5 rubli 1979Olimpiada - 1980. Rzut młotem
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1979ЛМД201,078107,928021979ММД201,078107,928014
5 rubli 1979Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1979ЛМД207,078107,928031979ММД207,078107,928015
5 rubli 1980Olimpiada - 1980. Gimnastyka
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420011
5 rubli 1980Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1980ЛМД126,22095,420011980ММД126,22095,42007
5 rubli 1980Olimpiada - 1980. Miasteczka
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1980ЛМД126,22095,420015
5 rubli 1980Olimpiada - 1980. Konna gra "Isindi"
RokZnakOpisNaklad UNCNaklad PROOFSprzedażySprzedaży1980ЛМД126,22095,420016
