5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z literami ЛМД? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1978 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.