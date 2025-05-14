flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC220,583
  • Nakład PROOF119,143

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1978
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1677 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 22 EUR. Licytacja odbyła się 14 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanPROOF
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Rosja 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanPROOF
Cena
17 $
Cena w walucie aukcji 16 EUR
Rosja 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1978 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1978 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż"?

Aby sprzedać 5 rubli 1978 ЛМД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

