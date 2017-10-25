5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga16,67 g
- Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
- Średnica33 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC220,603
- Nakład PROOF118,409
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1978
- MennicaMoskwa
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5707 z aukcji Cayón Subastas której łączna cena osiągnęła 110 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" z literami ММД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1978 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo"?
Aby sprzedać 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.