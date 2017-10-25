flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC220,603
  • Nakład PROOF118,409

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1978
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (12)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5707 z aukcji Cayón Subastas której łączna cena osiągnęła 110 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Zöttl - 22 marca 2025
SprzedawcaZöttl
Data22 marca 2025
StanUNC
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
17 $
Cena w walucie aukcji 13 GBP
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji BAC - 14 listopada 2023
SprzedawcaBAC
Data14 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji BAC - 6 czerwca 2023
SprzedawcaBAC
Data6 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1978 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo"?

Aby sprzedać 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Jeździectwo", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
