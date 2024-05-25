5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Auktionen Frühwald
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga16,67 g
- Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
- Średnica33 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC250,037
- Nakład PROOF121,137
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1977
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Kijów" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 171 z aukcji Holmasto której łączna cena osiągnęła 560 EUR. Licytacja odbyła się 25 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Kijów" z literami ЛМД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1977 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów"?
Aby sprzedać 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Kijów", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.