5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Tallin" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Tallin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.