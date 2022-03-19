flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC126,220
  • Nakład PROOF95,420

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1980
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:30 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7052 z aukcji A.Karamitsos International Philatelic Auctions której łączna cena osiągnęła 90 EUR. Licytacja odbyła się 19 marca 2022.

Stan
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Numismatica Ferrarese - 1 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data1 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 19 EUR
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" wynosi 30 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1980 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1980 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku"?

Aby sprzedać 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Strzelanie z łuku", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

